Saudia Group заказала у Airbus 105 самолетов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Saudia Group, владелец национальной авиакомпании Саудовской Аравии Saudia и бюджетного авиаперевозчика flydeal, разместила заказ на покупку 105 самолетов европейской аэрокосмической корпорации Airbus, сообщила пресс-служба корпорации.

Заказ состоит из 12 самолетов A320neo и 93 лайнеров A321neo.

С учетом предыдущих заказов, Airbus предстоит поставить саудовской группе 144 самолета семейства A320neo.

О сделке Saudia и Airbus, сумма которой не раскрывается, было объявлено на авиационном форуме в Эр-Рияде.

Приобретение самолетов Airbus сыграет важную роль в реализации плана Саудовской Аравии по развитию туристов. Страна ставить целью обеспечит ежегодный приток более 150 млн туристов к 2030 году.