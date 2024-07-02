Airbus получил заказ на 152 самолета на $24 млрд от филиппинской Cebu Air

Это крупнейший заказ в истории авиаотрасли Филиппин

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила предварительный заказ на 152 самолета общей стоимостью $24 млрд от филиппинской Cebu Air, владельца бюджетного авиаперевозчика Cebu Pacific.

Соглашение между двумя компаниями включает твердые заказы на 102 самолета A321neo с возможностью дальнейшего приобретения 50 лайнеров A320neo, сообщила Cebu Air.

"Приобретение самолетов обеспечит Cebu Pacific максимальную гибкость, чтобы адаптировать увеличение флота к рыночным условиям", - заявил главный исполнительный директор Cebu Air Майкл Сюкс.

Заказ на самолеты является крупнейшим в истории филиппинской авиационной отрасли, отмечает The Wall Street Journal.