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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Поставки самолетов Airbus в 2023 году выросли на 11% и превзошли прогноз

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus поставил 735 гражданских самолетов в 2023 году, на 11% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

Сама компания прогнозировала поставки на уровне 720 единиц.

В частности, за 2023 год Airbus отправила клиентам 68 узкофюзеляжных самолетов модели A220 и 571 самолет A320, а также 32 широкофюзеляжных лайнера A330 и 64 лайнера A350-й модели.

Компания получила заявок более чем на 2 тысячи самолетов в минувшем году, и общий портфель заказов на конец декабря составлял 8598 единиц.

"Мы достигли своих целей благодаря сочетанию нескольких факторов, включая повышенную гибкость и мощность нашей глобальной системы производства, а также сильный спрос со стороны авиакомпаний, обновляющих свой авиапарк нашими новейшими и самыми топливоэкономичными самолетами", - сказал глава Airbus Гийом Фори.

Airbus опубликует финансовые результаты за 2023 год 15 февраля.

За последние три месяца капитализация Airbus увеличилась более чем на 21% - до 113,75 млрд евро.

Airbus Гийом Фори
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