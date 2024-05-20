Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сроки поставок автозапчастей в Россию для ремонта стали увеличиваться с декабря 2023 года из-за сложностей с прохождением платежей за такие поставки, сообщил на пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

"Поставки автозапчастей стабилизировались с прошлого года, средние цены в справочниках РСА на автозапчасти остаются на стабильном уровне с середины прошлого года, есть колебания по отдельным моделям транспортных средств, - отметил он. - При этом, начиная с декабря прошлого года, мы наблюдаем увеличение сроков поставок автозапчастей на российский рынок из-за задержек в платежах, особенно заметных по категории электроники".

По его словам, такие поставки идут через три основных хаба, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Китай.

В противофазе этой работает другая тенденция. "Многие (не самые сложные, но востребованные) детали стали в больших объемах производиться в России, что частично компенсировало негативный тренд", - продолжил он и выразил надежду, что эта тенденция продолжится"

Поставщики автозапчастей оперативно среагировали на задержки платежей и поставок, они начали формировать в отдельные группы поставок электронику для авторемонта и поставки более простых деталей, например, запчастей для кузовного ремонта. Ранее шел "сборный груз по запчастям" без разделения на группы, отметил президент ВСС. Мера дала результат.

Кроме того, автостраховщики фиксируют тенденцию "более активного использования б/у запчасти для авторемонта" на российском рынке, продолжил он.

Он напомнил, что Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) во исполнение поручений, выданных Российскому союзу автостраховщиков (РСА) по итогам заседания экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России, прошедшего 30 мая 2023 года, проводит исследование, которое позволит сделать вывод о возможности использования б/у запчастей для ремонта транспорта по полисам ОСАГО (Сейчас, по закону об ОСАГО, в натуральной форме - в виде ремонта автомобиля - выплата не может проводиться с использованием б/у автозапчастей - ИФ).

По словам Уфимцева, исследование будет завершено летом 2024 года, страховщики полагают, что применение б/у запчастей позволит сократить сроки ремонта авто на 80-90%. Это показал первый этап исследования.

"По статистике РСА, большая часть запчастей, подлежащих замене при ремонте по ОСАГО - это бампера, крылья, капот и двери - то есть такие, использование вместо которых б/у запчастей вряд ли сделает автомобиль менее безопасным. Но именно нехватка этих популярных запчастей является причиной снижения доли ремонтов. Кроме того, сейчас, из-за ухудшения ситуации с расчетами с рядом дружественных стран, поставки новых запчастей еще задерживаются. Во многом решить эту проблему может использование б/у запчастей", - сообщил Уфимцев.

По результатам исследования могут быть сделаны выводы о целесообразности применения б/у запчастей для восстановительного ремонта в ОСАГО, что позволит расширить практику выплат в натуральной форме. При этом будут учитываться вопросы безопасности эксплуатации автомобилей, подчеркнул Уфимцев.

"При замене детали на бывшую в употреблении запчасть такая запасная часть не должна ухудшать безопасность транспортного средства. В большинстве стран владельцам предлагается возможность использовать переработанную или бывшую в употреблении деталь, эквивалентную новой оригинальной детали, при ремонте или замене автомобилей, гарантийный срок которых закончился. Гарантийный срок, как правило, составляет не менее 5 лет", - заключил президент ВСС.