Страховщики предложат стимулировать ремонт машин по ОСАГО вместо выплат

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков заканчивает подготовку предложений, предусматривающих изменения в ОСАГО, которые способны оживить практику выплат в натуральной форме, сообщил на круглом столе в Совете Федерации президент РСА Евгений Уфимцев.

Для этого страховщики ОСАГО предложили ввести 3-х уровневую систему компенсации с расширением выбора возможностей для потребителя.

"Сейчас конструкция двухуровневая, есть в соответствии с законом об ОСАГО возможность для страховой компании направить транспортное средство для ремонта на станцию, с которой у страховщика заключен договор. В случае отсутствия такой станции выплатить возмещение деньгами", - напомнил Уфимцев.

Как сообщалось, слишком жесткие сроки установленные для ремонта в ОСАГО с 2022 года, когда серьезно увеличились сроки поставки автозапчастей, стали причиной отказа автостраховщиков от практики выплат в натуральной форме. При этом денежные выплаты рассчитываются в ОСАГО с учетом износа деталей, узлов, запчастей, а при восстановительном ремонте поврежденные детали заменяют новыми (то есть ремонт проводится без учета износа - ИФ).

"Мы подготовили предложения, которые предполагают трехуровневую систему выплат в ОСАГО"- сказал Уфимцев.

Итак, сегодня "страховщик ОСАГО предлагает свою станцию, у которой у нее есть договор. Но там он действительно ограничен законодательными сроками, возможностями сервиса обеспечить запчасти для конкретного ремонта или другими факторами", привел пример глава союза.

"Если у страховщика нет такой станции, ну или все станции отказываются заключать такой договор, потребитель может предложить свою станцию, которая в соответствии с единой методикой восстановительного ремонта и ценовыми справочниками к ней будет готова отремонтировать машину. И страховщик оплатит ремонт без учета износа деталей и запчастей", - сообщил Уфимцев о сути предложения РСА. - Третий вариант - "выплата деньгами, но за минусом износа".

В итоге у потребителя "добавится новая опция, считаем это пойдет на пользу для увеличения объемов по ремонту именно по ОСАГО", - считает Уфимцев. Соответствующие предложения будут направлены в Банк России для ознакомления, сказал он.

К вопросу б\у запчастей в ремонте по ОСАГО вернутся

Кроме того, на круглом столе Уфимцев напомнил, что в 2023 году проходила дискуссия по вопросу о возможности использования при восстановительном авторемонте годных б\у запчастей, не влияющих на ходовые свойства автомобиля и его безопасность.

"У нас тоже был отдельный протокол, летом прошлого года проходили слушания в Банке России. Мы заказали специальную работу, согласовали объем и перечень тех материалов, которые будут готовить разные эксперты, в том числе, Минтранса, - дополнил глава РСА. По его словам, в настоящее время эта работа ведется, "она должна быть завершена по итогам второго квартала этого года".

В целом за период с осени 2022 года и включая I квартал 2024 года ситуация на рынке запасных частей стабилизировалась, сказал глава РСА.

"Мы за три месяца успеваем и подготовить обновленные справочники средней стоимости запчастей и работ при восстановительном ремонте для целей ОСАГО, и повесить их для публичного обсуждения на сайте РСА. Процедура публичного обсуждения - это 40-45 дней, то есть 30 дней материала размещены, еще 10-15 дней отводится на то, чтобы по полученным замечаниям экспертов или специалистов отрасли внести изменения. Если находятся ошибки, их исправляют", добавил Уфимцев.

Он также отметил тенденцию на снижения количества жалоб по ОСАГО, поступающих в РСА. В основном темой таких обращений в союз по поводу категории перевозчиков такси становится несогласие с расчетом коэффициента аварийности - "бонус-малус" (КБМ). По категории такси "в 2023 году в меньшей степени жаловались физические лица, и в большей степени проявились агрегаторы", сказал глава РСА.

ОСАГО и новые территории

В ходе обсуждения темы о доступности оформления полисов ОСАГО с 1 января 2025 года на новых территориях России (требование закона) эксперты обратили внимание на необходимость своевременной подготовки к запуску закона об "автогражданке", чтобы избежать одномоментных пиковых всплесков спроса на полисы ОСАГО.

Президент РСА Уфимцев отметил, что подготовка ведется, на этих территориях есть страховые компании, которые "открыли представительства и офисы". Пока они продают полисы ОСАГО для тех, кто с новых территорий въезжает в другие регионы РФ, накапливают статистику.

Как пояснил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов участникам обсуждения, "проблемы, связанные со всплеском спроса на заключение договоров ОСАГО, возникнуть могут, но не из-за страховщиков".

Смирнов отметил, что сложности лежат в плоскости "оформления права собственности на автомобили". При этом "представители "МВД РФ готовы оказать содействие автовладельцам при оформлении таких документов".

Однако дело в том, что до возвращения территорий передача прав собственности могла регулироваться некой бумагой, доверенностью или чем-то еще, ситуация была запутанная, добавил Смирнов. Такое положение вещей усложняет оформление транспортного средства в установленном порядке и препятствует последующему оформлению договора ОСАГО. "В ряде случаев у граждан на новых территориях пока много других проблем, им не хватает времени и сил чтобы заняться регистрацией своих автомобилей", - констатировал Смирнов.