Думе предложили создать рабочую группу по вопросу б/у автозапчастей в ремонте по ОСАГО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуме при поддержке нескольких профильных комитетов может быть сформирована рабочая группа для определения целесообразности внесения законодательных изменений, которые позволят использовать б/у автозапчасти в ремонте по полисам ОСАГО, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По его словам, соответствующие письма были направлены Российским союзом автостраховщиков (РСА) в адреса спикера Госдумы и премьер-министра. В обращениях РСА отметил необходимость изменения подходов к оценке возможных рисков в случае использования б/у автозапчастей при проведении ремонта транспортных средств по договорам ОСАГО.

"Решение этого вопроса существенно сократило бы сроки проведения ремонта, расширило практику выплат в ОСАГО в натуральной форме", - считает источник.

"В межкомитетскую рабочую группу могут войти представители двух основных комитетов - комитета по транспорту и комитета по финансовому рынку, а также представители комитета по промышленности и торговле, комитета по экономической политике Госдумы РФ", - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что летом этого года по заказу РСА Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) проводил тематическое исследование, которое показало, что такие часто заменяемые в ходе авторемонта после ДТП запчасти, как бамперы, крылья, капот и двери, можно использовать в ремонте бывшие в употреблении без ущерба для безопасности. Исследование НИИАТ также включало раздел анализа международного опыта в использовании страховщиками б/у автозапчастей при авторемонте.

"Таким образом, научное обоснование и выводы отраслевых аналитиков для изменения подхода есть", - считает собеседник агентства.

Он отметил, что исследователи темы из НИИАТ пришли к выводу о том, что "использование б/у запчастей в авторемонте на практике может сократить сроки ожидания ремонта на 80-90%".

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора одного из лидеров по сборам в ОСАГО - компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов, решение законодателей о праве использования в ходе авторемонта по полису ОСАГО не влияющих на безопасность деталей решит сразу несколько проблем "как для автовладельцев, так и для самих ремонтников, для автостраховщиков".

По его мнению, "действительно серьезно сократятся сроки проведения авторемонта. Пока в условиях дефицита автозапчастей из опасения не вписаться в эти, установленные законодателем по договору ОСАГО узкие сроки (под угрозой штрафов), страховщики ОСАГО организуют преимущественно денежные выплаты по страховым событиям. Если бы сроки ремонта соблюдались, страховщики ОСАГО охотнее заменили бы денежные выплаты на выплаты в натуральной форме, то есть в виде ремонта автомобиля. Кроме того, решение об использовании в установленных нормативно случаях б/у запчастей позволило бы серьезно снизить стоимость авторемонта. Страховщики бы загрузили объемами работ СТОА, а те в свою очередь были бы рады получить устойчивый поток заказов на авторемонт".

При этом Иванов подчеркнул, что на практике, получив денежную выплату по полису ОСАГО, сегодня автовладелец в подавляющем большинстве случаев обращается сам к уже сформировавшейся в стране индустрии авторемонта, она формирует соответствующий запас б/у автозапчастей.

В европейских странах, по словам Иванова, "опыт использования на определенных условиях б/у запчастей при авторемонте по направлениям страховщиков широко применяется. Замена на б/у дверей автомобиля, их обшивки, бамперов, стекол не считается плохой заменой".

"У нас 50% национального автопарка приходится на автомобили в возрасте 10 лет и старше, новые автозапчасти по нынешним временам стоят чудовищно дорого, владельцы возрастных автомобилей для ремонта их и так чаще всего не приобретают новые автозапчасти. Использование б/у автозапчастей, не влияющих на безопасность дорожного движения, в авторемонте по полисам ОСАГО закрепит сложившееся на практике положение вещей. Нужно искать разумные компромиссы", - сказал Иванов.