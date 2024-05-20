Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Протокол был подписан 16 июня 2023 года в Петербурге. "Роснефть" продлила и подписала свое соглашение с CNPC о поставке 100 млн тонн нефти на 10-летний период.

Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне $15 за тонну. Также в соглашение включен участок маршрута по магистральному нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск - 2 (ТОН-2) и зафиксирован тариф $2,1 за тонну.

Таким образом, долгосрочная транспортировка российской нефти в объеме 10 млн тонн в год будет осуществляться по системе магистральных трубопроводов по направлению граница России - граница Казахстана (магистральный нефтепровод Туймазы - Омск - Новосибирск - 2) - граница России - граница Казахстана (Прииртышск) - Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (Китай).

Соглашение будет действовать до 1 января 2034 года.

"Продление соглашения обеспечит загрузку нефтью ПНХЗ (Павлодарский нефтехимический завод - ИФ-К) поступающей по нефтепроводу Омск - Павлодар. Какие-либо риски отсутствуют. За период с 2024 года по 2033 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР по обоим участкам составит $1,710 млрд", - сообщал ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

По его словам, с учетом прибыли от замещения выручка составит $1,851 млрд.

Саткалиев отмечал, что прежнее 10-летнее соглашение действовало до 1 января 2024 года, в рамках договоренности общий транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР составил 90,9 млн тонн, а общая выручка за транзит - $1,327 млрд.