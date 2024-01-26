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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

"КазТрансОйл" сохранит стоимость транзита нефти РФ в Китай до 2034 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" сохранит стоимость транзита российской нефти в Китай до 2034 года, сообщила пресс-служба компании.

В соответствии с приказом министра энергетики Казахстана с 1 января 2024 года до 31 декабря 2033 года стоимость транспортировки 10 млн тонн российской нефти в год через территорию республики в КНР по маршруту "Граница РФ - граница Казахстана (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика)" составит $15 за 1 тонну без учета НДС, в том числе: на участке "граница РФ - граница Казахстана (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу" - $4,23 за 1 тонну без учета НДС, на участке "Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика)" - $10,77 за 1 тонну без учета НДС.

Уточняется, что утвержденный тариф сохранится на уровне стоимости, установленной в 2018 году приказом министра энергетики Казахстана на 2019-2023 годы.

По данным компании, в 2014-2023 годах "КазТрансОйл" обеспечило поставку 91 млн тонн российской нефти через территорию Казахстана в КНР.

"КазТрансОйл" осуществляет транзит российской нефти через территорию республики в КНР с 2014 года в рамках соглашения между правительствами Казахстана и РФ от 24 декабря 2013 года.

Магистральный нефтепровод "Атасу - Алашанькоу" является частью системы магистральных нефтепроводов "Казахстан-Китай" и принадлежит ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", которое является совместным предприятием АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50 %). Проектная мощность магистрального нефтепровода "Атасу - Алашанькоу" - 20 млн тонн нефти в год.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

КазТрансОйл Казахстан Китай
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