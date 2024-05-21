Zoom увеличил квартальную выручку лучше прогноза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в первом финансовом квартале зафиксировала резкий рост чистой прибыли и умеренное повышение выручки, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль Zoom в феврале-апреле составила $216,3 млн, или 69 центов в расчете на акцию, против $15,4 млн, или 5 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до $1,35 на акцию с $1,16.

Выручка повысилась на 3,2% - до $1,14 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,19 на акцию при выручке в $1,13 млрд.

По прогнозу Zoom, ее выручка во втором финквартале будет находиться в диапазоне $1,145-1,15 млрд, скорректированная прибыль - $1,2-1,21 на акцию. Эксперты ожидают их в районе $1,15 млрд и $1,24 на акцию соответственно.

По итогам всего текущего фингода компания планирует получить выручку в $4,61-4,62 млрд, прибыль - $4,99-5,02 на акцию. Прогноз был улучшен по сравнению с февральским, когда прибыль ожидалась в районе $4,85-4,88 на акцию, выручка - около $4,6 млрд.

С начала 2024 года капитализация Zoom понизилась почти на 11% (до $19,9 млрд), тогда как индекс Nasdaq прибавил 11,9%.