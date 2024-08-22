Zoom во II финквартале увеличила выручку на 2%, лучше прогноза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, зафиксировала рост чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 июля, составила $219 млн, или $0,7 в расчете на акцию, по сравнению с $182 млн, или $0,59 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,39 на акцию против $1,34 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась на 2%, до $1,16 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в размере $1,21 на акцию при выручке на уровне $1,15 млрд.

Число пользователей, приносящих компании годовую выручку в размере более $100 тыс., за последний год повысилось на 7%, до почти 4 тыс.

Zoom планирует зафиксировать по итогам текущего фингода выручку в размере $4,63-4,64 млрд, скорректированную прибыль - в размере $5,29-5,32 на акцию. Аналитики прогнозируют скорректированную прибыль в размере $5,05 на акцию при выручке в $4,62 млрд.

Акции компании подорожали на 3% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 16,2%, до $18,3 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 17,8%.