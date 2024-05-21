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В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании цены на продукты питания за четыре недели по 12 мая выросли на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с октября 2021 года, говорится в отчете исследовательской компании Kantar.

"Продуктовая инфляция постепенно возвращается к нормальному уровню. Сейчас она всего на 0,8 процентного пункта превышает средний уровень за 10 лет с 2012 по 2021 год, то есть до начала периода активного роста цен", - отмечают аналитики.

Несмотря на замедление инфляции, британцы по-прежнему придерживаются режима экономии и предпочитают покупать более дешевые товары, в том числе товары собственных брендов супермаркетов. На такие товары приходится свыше половины (52%) продаж в супермаркетах.

Kantar также полагает, что предстоящие спортивные мероприятия, включая чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры, приведут к росту продаж этим летом, особенно в категории алкогольных напитков. Например, два года назад в день матча чемпионата мира в Катаре между футбольными сборными Англии и Франции продажи пива в британских магазинах достигли рекордного уровня за год, уступив только продажам на Рождество.

Катар Олимпийские игры Англия Великобритания Kantar
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