Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Стоимость рождественского ужина в Великобритании за год выросла почти на 10%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Средняя стоимость традиционного рождественского ужина в Великобритании увеличилась почти на 10% по сравнению с прошлым годом, согласно подсчетам исследовательской организации Kantar.

"Основываясь на последних данных, британцам придется потратить на продукты к Рождеству в среднем на 60 фунтов стерлингов ($73,06) больше, чем в декабре прошлого года", - отметил глава отдела исследований розничных и потребительских продаж Kantar Фрейзер МакКевит.

Так, например, средняя цена блюда из индейки, рассчитанного на четырех человек, в этом году составит примерно 31 фунт, что на 9,3% выше, чем в 2021 году.

Замороженная индейка на 15% дороже прошлого года, картофель - на 20%, пастернак - на 30%, отмечается в исследовании организации.

Между тем, по данным Kantar, рост цен на продукты питания в Великобритании в ноябре замедлился на 0,1 процентного пункта по сравнению с октябрем и составил 14,6%. Показатель по-прежнему находится вблизи максимума за 14 лет. Значительнее всего в стране в прошлом месяце подорожали молоко, сливочное масло и корм для собак.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Тбилисский суд рассмотрит вопрос о возможной отсрочке тюремного наказания для Саакашвили

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году

Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь превысили 8300 военнослужащих

Глава Минобороны РФ назвал целью российских ударов сокрушение военного потенциала Украины

Литва сообщила, что у России осталось еще 40% квоты на калининградский транзит товаров

В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь"

Fitch ухудшило прогноз о росте мирового ВВП на 2023 год с 1,7% до 1,4%

Fitch ухудшило прогноз о росте мирового ВВП на 2023 год с 1,7% до 1,4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });