Стоимость рождественского ужина в Великобритании за год выросла почти на 10%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Средняя стоимость традиционного рождественского ужина в Великобритании увеличилась почти на 10% по сравнению с прошлым годом, согласно подсчетам исследовательской организации Kantar.

"Основываясь на последних данных, британцам придется потратить на продукты к Рождеству в среднем на 60 фунтов стерлингов ($73,06) больше, чем в декабре прошлого года", - отметил глава отдела исследований розничных и потребительских продаж Kantar Фрейзер МакКевит.

Так, например, средняя цена блюда из индейки, рассчитанного на четырех человек, в этом году составит примерно 31 фунт, что на 9,3% выше, чем в 2021 году.

Замороженная индейка на 15% дороже прошлого года, картофель - на 20%, пастернак - на 30%, отмечается в исследовании организации.

Между тем, по данным Kantar, рост цен на продукты питания в Великобритании в ноябре замедлился на 0,1 процентного пункта по сравнению с октябрем и составил 14,6%. Показатель по-прежнему находится вблизи максимума за 14 лет. Значительнее всего в стране в прошлом месяце подорожали молоко, сливочное масло и корм для собак.