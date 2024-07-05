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Лейбористы уверенно опережают консерваторов на парламентских выборах в Великобритании

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лейбористская партия по итогам выборов в парламент Великобритании уверенно лидирует, сообщает в ночь на пятницу The Guardian со ссылкой на данные экзитполов.

Согласно этим данным, лейбористы набирают 410 мест в Палате общин, правящая Консервативная партия - только 131 место.

Также 10 мест получает Шотландская национальная партия, Либеральные демократы - 61 место, а партия "Реформировать Соединенное Королевство" - 13 мест.

Ожидается, что позже ночью в Великобритании опубликуют первые официальные результаты подсчета голосов. Большинство предвыборных опросов предсказывали Консервативной партии, которая находится власти в Великобритании около 14 лет, одно из худших поражений с момента основания.

Выборы в Великобритании прошли 4 июля.

Великобритания Палата общины Консервативная партия Лейбористская партия
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