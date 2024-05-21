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Банк России и в июне будет рассматривать вариант повышения ставки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России в июне, сообщил в кулуарах конференции "Ведомостей" журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал он.

По его словам, поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение продолжительного времени.

"Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе и данные по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", - заявил зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что инфляция в России идет выше центральной точки прогноза ЦБ (на 2024 год - 4,3-4,8%). "Насколько это создает риски для диапазона прогноза, это мы обсудим на заседании совета директоров", - сказал Заботкин.

К заседанию совета директоров 7 июня будут опубликованы еще дополнительные данные по недельному росту цен и оперативная статистика по кредитованию. "Полной инфляции за май к июньскому заседанию у нас не будет. Это несколько осложняет интерпретацию майских данных на момент заседания", - добавил зампред.

Банк России учтет также динамику инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий.

"Если говорить об инфляционных ожиданиях всего населения, то они возросли, но остаются в том же диапазоне, который был последние несколько месяцев. Если смотреть на инфляционные ожидания населения со сбережениями, то они существенно не изменились и остаются на нижней границе диапазона последних нескольких месяцев. Посмотрим, что нам скажет мониторинг предприятий в части ценовых ожиданий предприятий", - заявил Заботкин.

При проведении ДКП Банк России учтет решения в области налоговой политики, но для регулятора важнее общие цифры по дефициту консолидированного бюджета РФ.

"Для нас принципиальным моментом является то, в какой мере дополнительные налоговые поступления соразмерны дополнительным расходам. Для нас важно, чтобы траектория нормализации бюджетной политики, которая была задана в бюджете на 2024-2026 годы, и из которой мы исходим при принятии наших решений по ДКП сейчас, чтобы она осталась неизменной в терминах траектории структурного дефицита. Детали, как это будет распределено по налогам, тоже имеют значение, но это гораздо более второстепенно, чем общие цифры", - объяснил Заботкин.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в апреле ускорилась до 7,84% с 7,72% на конец марта, на 13 мая выросла до 8,05%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле.

ВВП в I квартале 2024 года увеличился на 5,4% по сравнению с I кварталом 2023 года. Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%), превысили оценку ЦБ (4,6%) и ожидания аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост в I квартале на 5,3%).

26 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на заседании совета директоров по ставке звучали в том числе мнения о том, что ставку следует повысить. ЦБ 26 апреля оставил ключевую ставку на уровне 16%.

Алексей Заботкин Банк России Минэкономразвития Росстат Эльвира Набиуллина
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