В совете Банка России звучали мнения в пользу повышения ставки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Большинство членов совета директоров Банка России 26 апреля поддержали сохранение ключевой ставки, но были и мнения в пользу ее повышения, заявила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Подавляющее большинство участников были за сохранение ставки. При этом все согласились, что пространство для снижения ставки снизилось. Но были и отдельные мнения по повышению ключевой ставки", - сказала она.

ЦБ 26 апреля оставил ключевую ставку на уровне 16%.