Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России. Он сказал об этом "Фонтанке.ру".

"Я никогда не работал в Центральном банке, не всегда могу предугадать... Иногда подшучиваю, мол, в ЦБ: и в руководящем составе, и среди членов совета директоров много женщин, а у женщин - иная логика. Поэтому мне трудно сказать. Не вижу оснований, чтобы Центральный банк повышал ставку. К тому же, знаете, я в своей профессиональной банковской деятельности очень долго работал в условиях двузначной инфляции, а экономика все равно росла", - сказал он.

Совет директоров Банка России 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%. При этом регулятор также рассматривал вариант повышения ставки на 1 процентный пункт - до 17%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам апрельского заседания подтвердила, что снижение ключевой ставки может начаться во втором полугодии. Однако в случае слишком медленной дезинфляции она не исключила сохранения текущей ключевой ставки до конца 2024 года.

В качестве альтернативного сценария ЦБ допустил повышение ключевой ставки. В этом сценарии рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. "Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда. Все это скажется на динамике инфляции и инфляционных ожиданий. В итоге, если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки. Подчеркну, что этот сценарий не является базовым", - сказала в апреле Набиуллина.

Альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании совета директоров ЦБ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации (альтернативного сценария- ИФ), будет понятно по итогам обсуждения", - сказал он.