В Евросоюзе в апреле продажи автомобилей выросли на 13,7%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в апреле 2024 года продажи автомобилей увеличились на 13,7% в годовом исчислении и составили 913 995 машин, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Уверенный рост был отмечен на всех четырех крупнейших рынках ЕС.

В Германии продажи в апреле увеличились на 19,8% и составили 243 102 автомобиля. Во Франции продажи повысились на 10,9%, до 146 977 единиц, в Италии - на 7,7%, до 135 318, в Испании - на 23,1%, до 92 тысяч.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце выросло на 12% и составило 1,08 млн. В Великобритании продажи выросли на 1%, до 134 274 штук.

В марте продажи автомобилей в ЕС снизились на 5,2%, в Европе в целом - на 2,8%.

Реализация электромобилей в ЕС в апреле увеличилась на 14,8%, до 108 552 единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке осталась на уровне около 12%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе в прошлом месяце увеличились на 15,5%, до 254,02 тысячи, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 1,7%, до 152,24 тысячи, Renault - на 11%, до 101,44 тысячи.

Реализация машин японской Toyota Group повысилась на 8,1%, южнокорейской Hyundai Group - упала на 12,6%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи в ЕС в апреле на 11,5%, его конкурент Mercedes-Benz - на 4,2%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в Евросоюзе 11,54 тысячи машин, что на 3% больше, чем годом ранее.

В январе-апреле продажи автомобилей в ЕС выросли на 6,6%, составив 3,68 млн.