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Mercedes-Benz во II квартале снизил продажи автомобилей на 6%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года Mercedes-Benz AG сократил продажи на 6% в годовом измерении, до 600,1 тыс. автомобилей, с учетом минивэнов, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, сообщила компания.

В том числе продажи легковых машин в апреле-июне уменьшились на 4% (до 496,7 тысячи), электромобилей - на 25% (до 45,8 тысячи).

В Европе было реализовано 157,5 тысячи легковых автомобилей (без изменения), в Азии - 225,6 тысячи (сокращение на 6%), в Северной Америке - 94,2 тысячи (снижение на 5%), в остальном мире - 19,5 тысяч (уменьшение на 5%).

В первом полугодии Mercedes-Benz продал всего 1 168,6 тысячи машин, что на 6% ниже показателя за аналогичный период 2023 года. В том числе реализация легковых автомобилей уменьшилась на 6% - до 959,7 тысячи, электромобилей - на 17%, 93,4 тысячи.

Mercedes-Benz Германия
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