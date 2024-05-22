Япония наращивает импорт СПГ в преддверии летней жары

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, в апреле 2024 года импортировала 5,285 млн тонн СПГ (7,21 млрд куб. м после регазификации), что на 17% больше, чем в апреле 2023 года, сообщило Министерство финансов. Столь ощутимый рост закупок последовал за тремя месяцами падения импорта.

Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами. С начала года поставки сократились на 2% - до 22,969 млн тонн.

Средняя цена импортируемого газа сложилась в апреле на уровне $423 за тысячу кубометров после $470 в марте.

По окончании зимнего квартала Япония приступила к восстановлению коммерческих запасов СПГ. В апреле они выросли на 130 тысяч тонн, что примерно соответствует прошлогодней динамике (110 тысяч тонн). За первые две декады мая они добавили еще 650 тысяч тонн, тогда как в мае 2023 года, наоборот, сократились на 30 тысяч тонн. Впереди другой пик потребления - жаркий летний период, для которого скорее характерен расход запасов газа, нежели их формирование.

В апреле 2024 года импорт СПГ из России составил 288 тысяч тонн (или 393 млн куб. м в объеме после регазификации), что на 19% меньше, чем годом ранее. С начала года поставки составили 2,083 млн тонн (+4%). Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США вырос на 39% - до 437 тысяч тонн, с начала года - 1,845 млн тонн (+30%). Из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) закуплено 1,31 млн тонн (+11%), 5,822 (-9%). С Ближнего Востока - 640 тысяч тонн (двукратный рост), с начала года - 2,704 млн тонн (-20%).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году Япония незначительно (на 1%) снизит потребление газа на фоне продолжающегося усиления позиций атомной энергии и генерации из возобновляемых источников.