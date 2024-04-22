Япония закончила I кв. с опустошенными резервуарами СПГ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Япония, второй на планете покупатель сжиженного природного газа, в марте 2024 года импортировала 5,55 млн тонн СПГ (7,572 млрд куб. м после регазификации), что на 3% меньше, чем в третьем месяце 2023 года, сообщило министерство финансов.

Для импорта СПГ, который перевозится на танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность статистики приема партий между месяцами. Средний показатель закупок за последние три месяца сократился на 7% к уровню того же периода прошлого года.

Средняя цена импортируемого газа сложилась в марте на уровне $470 за тысячу кубометров после $486 в феврале.

С другой стороны, Япония продолжает активное расходование коммерческих запасов СПГ. В марте они снизились на 470 тыс. тонн, что свыше чем в три раза больше, чем в марте 2023 (150 тыс. тонн). Март Япония закончила с очень низким уровнем запасов - 1,48 млн тонн, что на 36% ниже прошлогодних и на 31% ниже среднего пятилетнего уровня. Оперативные данные за апрель показывают начало медленного восстановления коммерческих запасов - в середине месяца они достигли 1,61 млн куб. м.

Помимо коммерческих запасов в стране запущен механизм стратегического государственного резерва - энергетическая компания JERA обеспечит из своего портфеля властям доступность одного танкера в месяц до конца зимы.

В марте 2024 года импорт СПГ из России составил 577 тыс. тонн (или 787 млн куб. м в объеме после регазификации), что на 36% больше, чем годом ранее. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Импорт из США вырос на 21% - до 325 тыс. тонн, из Юго-Восточной Азии (АСЕАН) закуплено 1,32 млн тонн (-15%), с Ближнего Востока - 622 тыс. тонн (-67%).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году Япония незначительно снизит потребление газа на фоне продолжающегося усиления позиций атомной энергии и генерации из возобновляемых источников.