"Делимобиль" проведет годовое собрание акционеров 24 июня в заочной форме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", предоставляющее услуги под брендом "Делимобиль", проведет годовое собрание акционеров в заочной форме 24 июня, сообщила компания.

В повестку включены вопросы о распределении дивидендов, избрании совета директоров, утверждении аудитора.

Совет директоров ПАО, в свою очередь, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в материалах компании.

"Как и планировали ранее, "Делимобиль" может приступить к дивидендным выплатам по итогам работы в 2024 году", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В текущем году компания фокусируется на активном роста бизнеса, что сделает возможным снижение соотношение чистого долга к EBITDA до уровня менее 3.0х (этот уровень позволяет выплачивать дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО), добавили в компании.

Список кандидатов в совет директоров предполагает его переизбрание в полном составе. В совет директоров входят основатель и основной бенефициар "Делимобиля" Винченцо Трани, миноритарий проекта Артур Меликян, бывшие и нынешние сотрудники структур Mikro Kapital Джорджо Парола, Григорий Чораян, Ярослав Полещук, экс-руководитель GR "Делимобиля" Ольга Саволайнен, независимые директора Константин Артюх, Гюванч Донмез и Владимир Садовин.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи.

ПАО "Каршеринг Руссия" провело IPO на Мосбирже в начале февраля. По итогам IPO free float составляет 9%.