"Делимобиль" в I квартале нарастил автопарк на 34% до 26,9 тыс. машин

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", предоставляющее услуги под брендом "Делимобиль", в I квартале 2024 года нарастило автопарк на 34% до 26,88 тыс. машин, сообщила компания.

"Делимобиль" в отчетном квартале нарастил количество проданных минут на 35% год к году – до 421 млн минут. Драйвером показателя стали развитие автопарка, привлечение новых пользователей и популярность каршеринга в городах присутствия проекта.

Общее количество зарегистрированных пользователей на конец I квартала достигло 9,9 млн, увеличившись на 15% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. При этом количество активных пользователей в месяц (совершили как минимум одну поездку в течение месяца, MAU) увеличилось на 16% год к году, до 516 тыс., на фоне роста автопарка, увеличения спроса на каршеринг и новые сервисы, включая междугородние поездки.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи.

ПАО "Каршеринг Руссия" провело IPO на Мосбирже в начале февраля.