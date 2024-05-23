РФ готова компенсировать недовыполнение апрельского плана по добыче нефти в рамках ОПЕК+

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в апреле была несколько выше установленного плана в рамках ОПЕК+, страна готова компенсировать недовыполнение в перспективе, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В апреле в рамках добровольных сокращений добыча нефти в России была немногим выше целевых уровней. Перепроизводство было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объём", - говорится в сообщении.

"Россия полностью привержена соглашениям ОПЕК+, планирует компенсировать недовыполнение планов по добыче и в скором времени представит в Секретариат ОПЕК свой план по покрытию небольшого отклонения от добровольных добычных уровней", - подчеркнули в Минэнерго РФ.

В ведомстве отметили, что добыча нефти в РФ в первом квартале 2024 года была ниже установленных квот.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,45 млн б/с.

Согласно данным ОПЕК, в I квартале текущего года Россия в среднем добывала 9,415 млн б/с, при этом в феврале - 9,408 млн б/с, а в марте - 9,446 млн б/с.

В апреле, констатировал ОПЕК, в РФ добывалось 9,292 млн б/с нефти. Со II квартала Россия обещала сокращать добычу и экспорт в разных вариациях на 471 тыс. б/с: в апреле Россия должна была снизить добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

То есть, в апреле добыча РФ должна была находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Таким образом, по подсчетам "Интерфакса", за первый квартал Россия добывала меньше разрешенного уровня на 105 тыс. б/с в целом, а в апреле на 192 тыс.б/с больше, и компенсация может составить 87 тыс. б/с.