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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Банк России назвал аргументом против снижения ставки паузу в спаде инфляционных ожиданий

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пауза в снижении инфляционных ожиданий в последние месяцы подтверждает необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели, говорится в комментарии Банка России.

"Необходимым условием возвращения инфляции к целевому уровню является дальнейшее снижение инфляционных ожиданий. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - отмечает регулятор.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

Инфляционные ожидания населения России, как показал опрос "инФОМ", в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле. Таким образом, ожидания в апреле вернулись на уровень февраля (11,9%) и марта 2024 года (11,5%).

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга Банка России, за май 2024 года в целом не изменились, оставаясь высокими.

Банк России инФОМ
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