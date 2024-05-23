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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

ЦБ может смягчить ДКП при замедлении кредитования на фоне сворачивания льготных программ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России может пойти на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), если увидит замедление кредитования, снижение совокупного спроса и улучшение ситуации с инфляцией, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Если мы увидим, что ипотека замедляется, замедляются другие виды кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок", - сообщила Данилова на банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

ЭкономикаЦБ РФ отметил, что для снижения инфляции надо поддерживать жесткие денежно-кредитные условияЧитать подробнее

Она напомнила, что длительное использование льготных ипотечных программ привело к смягчению денежно-кредитных условий.

"Прекращение льготной программы с 1 июля и изменение условий семейной программы будет означать ужесточение условий в целом, будет означать снижение спроса на ипотеку, на жилье, возможно, тоже на смежные виды кредитования. Это может оказать влияние на совокупный спрос в экономике и на замедление инфляции. Видя такие эффекты в экономике, Банк России может пойти на смягчение денежно-кредитной политики. Наша денежно-кредитная политика как раз реагирует на замедление совокупного спроса, снижение кредитования, снижение инфляции", - отметила глава департамента ЦБ.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% годовых. На этом уровне она находится с середины декабря 2023 года.

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