Цена нефти Brent стабилизировалась у $81,4 за баррель

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть почти не меняются в пятницу, трейдеры ждут встречу ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени составляет $81,35 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,54 (0,7%), до $81,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,04 (0,05%), до $76,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,7 (0,9%), до $76,87 за баррель.

Обе марки завершили в минусе четвертую сессию кряду.

Давление на котировки оказали предварительные данные о росте рассчитываемого S&P Global индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США в мае до 50,9 пункта с 50 пунктов в апреле. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Эта статистика способствовала ухудшению ожиданий в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на перспективы экономики и американского спроса на энергоносители.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС также показал, что ряд руководителей американского ЦБ был готов снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Кроме того, запасы нефти в стране на прошлой неделе неожиданно выросли, причем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, достигли максимума с июля прошлого года, согласно обнародованным в среду данным министерства энергетики.

Теперь все внимание рынка направлено на предстоящую 1 июня встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.