FT узнала о возражениях трех стран ЕС против новых санкций для российских танкеров

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Греция, Кипр и Мальта выступают против ужесточения санкций в отношении российских танкеров, перевозящих сырую нефть, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, эти страны выступают против подобных мер, так как это может привести к тому, что судовые операторы попробуют предпринять "еще более непрозрачные шаги" для продолжения работы. Противники новых санкций полагают, что в таком случае повысится риск аварий на борту танкеров.

Вопрос о мерах в отношении танкеров поднимается в контексте обсуждения нового пакета санкций ЕС против России. FT сообщает, что постпреды государств-членов ЕС 22 обсудили ограничения, которые могут в него включить. Среди них есть запрет на реэкспорт российского СПГ. По данным газеты, принципиальных возражений против данной идеи не прозвучало, однако есть споры по поводу масштабов такого потенциального запрета.

Также под новые санкции могут подпасть более 100 физических лиц, отмечает издание.