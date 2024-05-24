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Brent подешевела до $81,16 за баррель

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в пятницу, снижение отмечается пятую сессию кряду.

К 14:37 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,25%), до $81,16 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (0,13%), до $76,77 за баррель.

За предыдущую сессию Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,9%.

"На рынке явно чувствуется "медвежий" настрой, - сказал глава отдела исследований в A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Наценка на геополитический риск постепенно сходит на нет, и есть растущее беспокойство по поводу баланса спроса и предложения".

Теперь внимание рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в начале июня и на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

"Рынок полностью заложил в текущие котировки продление сокращений добычи", - отметил Расмуссен. По его словам, это может привести к дефициту нефти на рынке в третьем квартале, к чему трейдеры, кажется, пока не готовы.

Brent WTI ОПЕК
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