Розничные продажи в Великобритании в апреле упали на 2,3%, гораздо хуже прогноза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в апреле упали на 2,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Это максимальное сокращение за четыре месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное снижение: по данным агентства Bloomberg - на 0,5%, по данным Trading Economics - на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в марте розничные продажи уменьшились на 0,2%. Ранее сообщалось, что они не изменились.

Реализация автомобильного топлива в Великобритании в апреле упала на 4,9%, что стало самым значительным сокращением с октября 2021 года. Продажи в продуктовых магазинах уменьшились на 0,8%, непродуктовых - на 4,1%. Между тем онлайн-продажи выросли на 1,1%.

Розничные продажи в Великобритании в прошлом месяце сократились на 2,7% в годовом выражении. По уточненным данным в марте они выросли на 0,4%, в то время как ранее было объявлено о подъеме на 0,8%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в апреле уменьшились на 2% относительно предыдущего месяца и на 3% за год.