Розничные продажи в Великобритании в мае выросли сильнее прогноза

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 2,9% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 1,8%.

Майская динамика розничных продаж была лучшей за четыре месяца.

В апреле, согласно пересмотренным данным, розничные продажи в Великобритании снизились на 1,8%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее.

Продажи непродовольственных магазинов в мае подскочили на 3,5% - максимальными темпами с апреля 2021 года, после снижения на 3% месяцем ранее. Рост был отмечен в магазинах одежды и обуви, мебели, спортивного оборудования и детских игр.

Внемагазинная торговля (онлайн-продажи, торговля по каталогам и т.д.) подскочила на 5,9% - максимально с апреля 2022 года.

Розничные продажи в Британии в мае повысились на 1,3% в годовом выражении после снижения на 2,3% в апреле.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце повысились на 2,9% относительно апреля и на 1,2% в годовом выражении.