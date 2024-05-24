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Российский суд запретил чешской CEZ судиться с "Газпром экспортом" в Женеве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании в пятницу удовлетворил заявление ООО "Газпром экспорт" о запрете чешской CEZ, a.s. продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в Женеве, Швейцария.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сообщается в арбитражной картотеке.

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Также "Газпром экспорт" просил суд о присуждении в свою пользу денежной суммы на случай неисполнения CEZ судебного акта.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

Газпром экспорт CEZ Швейцария
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