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Совет директоров "Русснефти" рекомендовал дивиденды за 2023 г. только на "префы"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русснефти" в ходе заседания 21 мая рекомендовал годовому собранию акционеров направить $100 млн на выплату дивидендов на привилегированные акции по итогам 2023 года, говорится в сообщении компании.

Дивиденды по обыкновенным акциям СД рекомендовал не выплачивать, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

Годовое собрание акционеров совет директоров нефтекомпании назначил на 26 июня, оно пройдет в заочном формате.

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В повестку дня собрания включены вопросы об утверждении годовой и бухгалтерской отчетности компании за 2023 год, распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов), избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии, об утверждении аудитора. Кроме того, компания обсудит вопрос об установлении размера вознаграждения членам СД и компенсации расходов, связанных с исполнением их обязанностей, а также рассмотрит несколько сделок, требующих одобрения.

Чистая прибыль "Русснефти" в 2023 году по РСБУ выросла в 3,8 раза - до 31,8 млрд рублей, по МСФО - осталась на уровне 2022 года, 20,4 млрд рублей.

"Русснефть" традиционно выплачивает дивиденды только на привилегированные акции, которые распределены между банками "Траст" и ВТБ. За 2022 год компания направила на дивиденды по "префам" $110 млн (10,57 млрд рублей по курсу ЦБ на момент выплаты - ИФ).

Президент "Русснефти" Евгений Толочек в сентябре 2023 года отмечал, что топ-менеджмент компании видит возможность начать выплату дивидендов по обыкновенным акциям только при стабильной конъюнктуре нефтяного рынка: "Когда нас перестанет уже трясти, мы начнем нормальные выплаты, в том числе по "обычке". Пока мы идем в рамках тех планов, которые мы себе намечали".

Уставный капитал "Русснефти" составляет 196,076 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных акций номиналом 50 копеек каждая.

Русснефть
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