Акционеры "Русснефти" одобрили выплату за 2023 г. дивидендов на "префы" в $100 млн

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Русснефть" на годовом собрании, прошедшем 26 июня в заочной форме, утвердили выплату дивидендов на привилегированные акции за 2023 год в размере $1,02 на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов на "префы" будет направлено $100 млн (около 8,496 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ - ИФ). Дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 16 июля 2024 года.

Чистая прибыль "Русснефти" в 2023 году по РСБУ выросла в 3,8 раза - до 31,8 млрд рублей, по МСФО - осталась на уровне 2022 года, составив 20,4 млрд рублей.

Согласно уставу, владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов в размере, рассчитанном по определенной формуле в зависимости от поправочного коэффициента, определяемого советом директоров компании "с учетом финансового результата отчетного года".

В уставе также указано, что "обязательство по выплате дивидендов может быть по решению собрания акционеров исполнено компанией в долларах США". "В случае предусмотренного валютным законодательством РФ запрета на исполнение выплаты дивидендов в иностранной валюте выплата осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ, установленному на дату фактической выплаты компанией дивидендов", - значится в уставе.

Уставный капитал "Русснефти" составляет 196,076 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных акций номиналом 50 копеек каждая.

Компания в настоящее время выплачивает дивиденды только на "префы", которые распределены между банками "Траст" и ВТБ. За 2022 год компания направила на дивиденды по "префам" $110 млн (около 10,57 млрд рублей по курсу ЦБ на момент выплаты).