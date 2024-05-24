Инвестор Андюран спрогнозировал подорожание меди до $40 тысяч за тонну

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В следующие несколько лет медь может подорожать до $40 тысяч за тонну, поскольку спрос на металл будет повышаться быстрее, чем его предложение, полагает известный инвестор и основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран. Он сказал об этом Financial Times.

С начала 2024 года медь, играющая важную роль в глобальном энергопереходе, подорожала почти на 20%, достигнув на этой неделе рекордной отметки в $11 тысяч за тонну.

Андюран ожидает, что темпы роста спроса на металл ускорятся в условиях глобальной электрификации, которая, по его словам, включает не только электромобили, солнечные панели и ветропарки, но также военное оборудование и дата-центры.

"Я думаю, цена меди поднимется до $40 тысяч за тонну через четыре года или около того. Я не говорю, что она будет держаться на этом уровне, поскольку со временем мы увидим ответный рост предложения, однако этот ответный рост может занять более 5 лет", - заявил инвестор.

Он полагает, что имеющихся на данный момент операций по добыче меди будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса на металл. Разработка новых медных рудников обычно занимает порядка 15 лет, отмечает FT.

Эксперт ожидает, что цена алюминия также будет расти, и причины для этого прогноза те же, что и для меди.

При этом Андюран более не ждет подъема цен на нефть. Он делал ставку на то, что стоимость нефти поднимется до $140 за баррель к концу 2023 года, однако эти прогнозы не оправдались, несмотря на конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

"Я полагаю, трейдеры научились быть очень осторожными в отношении потенциальных перебоев в поставках нефти, - сказал эксперт. - Думаю, мы все потеряли много денег, ожидая перебоев, которых не случилось. Такая боль запомнится".

"Геополитические конфликты не повлияли на предложение, поэтому цена нефти остается довольно стабильной, и, вероятно, будет оставаться таковой. Я не ожидаю крупных колебаний нефтяного рынка", - отметил он.

К 17:35 по Москве июльские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $81,85 за баррель.