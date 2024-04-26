Медь на Лондонской бирже металлов подорожала до максимума за два года

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в пятницу подскочили до двухлетнего максимума, в том числе из-за введенных против российских металлов санкций и повышения спроса, пишет MarketWatch.

Контракты с поставкой через три месяца на LME подорожали в начале сессии в пятницу до $10033,5 за тонну. Это максимальный уровень с марта 2022 года, когда был зафиксирован исторический рекорд в $10707,5 за тонну.

За последнюю неделю медь выросла в цене на 1,3%, с начала текущего года - более чем на 17%.

Спрос на медь находится на высоком уровне, поскольку она имеет решающее значение для электрификации и декарбонизации, а также для создания инфраструктуры 5G и центров обработки данных, отмечают аналитики инвестиционной компании Neuberger Berman.

Существующая напряженность на рынке усугубляется новыми санкциями в отношении российских металлов в США и Великобритании: западные биржи запретили поставки новой продукции из РФ с 12 апреля.

По мнению экспертов MUFG, хотя действия бирж по запрету принимать новые российские поставки алюминия, меди и никеля вряд ли немедленно повлияют на баланс спроса и предложения, с учетом и без того напряженного фундаментального фона настроения на рынке останутся "бычьими".

Cobre Panama, один из крупнейших в мире медных рудников открытого типа, был вынужден прекратить работу в декабре, что привело к дефициту мировых поставок медного концентрата в этом году, отмечает Trading Economics.