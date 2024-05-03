Аналитики спрогнозировали профицит на мировом рынке меди в 2024-2025 гг.

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Производство рафинированной меди в мире будет выше потребления в 2024 и 2025 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG).

По итогам прошлого года в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 3 тыс. тонн. В этом году переизбыток металла ожидается в объеме около 162 тыс. тонн, в следующем году - 94 тыс. тонн.

ICSG прогнозирует, что в текущем году выпуск рафинированной меди вырастет на 2,8% до 27,3 млн тонн. Это обусловлено, в том числе, окончанием ремонтных работ на ряде предприятий в таких крупных странах-производителях, как Чили, Япония, Индия, Индонезия и США, отмечается в сообщении. В 2025 году ожидается увеличение производства меди в мире на 2,2% до 27,9 млн тонн.

Спрос на медь в 2024 году, по прогнозам, повысится на 2,1% (до 27,1 млн тонн), в следующем году – на 2,5% (до 27,8 млн тонн). При этом потребление в Китае может вырасти примерно на 2% и 1,6% соответственно.

Мировой показатель спроса без учета КНР в этом году увеличится на 2,4%, в 2025 году – на 3,8%. По итогам 2023 года он сократился на 3%.

"Медь является важным элементом экономической деятельности и современного технологического общества. Кроме того, развитие инфраструктуры в крупных странах и глобальная тенденция к более чистой энергетике и электромобилям продолжат поддерживать спрос на медь в долгосрочной перспективе", - говорится в отчете.

Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов, отмечается в сообщении.

Фактические показатели и прогноз (тыс. тонн):

Регион: Производство: Потребление: 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Африка 2426 2525 2812 184 187 162 Северная Америка 1599 1669 1705 2128 2185 2221 Латинская Америка 2514 2654 2788 381 394 405 10 стран АСЕАН 454 671 1190 1151 1237 1366 Азия без АСЕАН и СНГ 14907 15758 16654 18746 19166 19617 Азия-СНГ 500 515 515 106 107 107 Евросоюз 2467 2450 2538 2985 2960 3016 остальная Европа 1234 1306 1401 866 882 898 Океания 445 465 455 - - - Всего 26547 28012 30057 26549 27118 27793 С поправками * 26547 27280 27887 26549 27118 27793 Изм. за год 4,9 % 2,8 % 2,2 % 2,8 % 2,1 % 2,5 % Профицит/дефицит - - - -3 162 94

* - поправки на качество руды и перебои в работе

International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG – это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу в качестве членов и наблюдателей входят 24 государства, включая Россию, а также Европейский союз.