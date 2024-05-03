Аналитики спрогнозировали профицит на мировом рынке меди в 2024-2025 гг.
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Производство рафинированной меди в мире будет выше потребления в 2024 и 2025 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG).
По итогам прошлого года в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 3 тыс. тонн. В этом году переизбыток металла ожидается в объеме около 162 тыс. тонн, в следующем году - 94 тыс. тонн.
ICSG прогнозирует, что в текущем году выпуск рафинированной меди вырастет на 2,8% до 27,3 млн тонн. Это обусловлено, в том числе, окончанием ремонтных работ на ряде предприятий в таких крупных странах-производителях, как Чили, Япония, Индия, Индонезия и США, отмечается в сообщении. В 2025 году ожидается увеличение производства меди в мире на 2,2% до 27,9 млн тонн.
Спрос на медь в 2024 году, по прогнозам, повысится на 2,1% (до 27,1 млн тонн), в следующем году – на 2,5% (до 27,8 млн тонн). При этом потребление в Китае может вырасти примерно на 2% и 1,6% соответственно.
Мировой показатель спроса без учета КНР в этом году увеличится на 2,4%, в 2025 году – на 3,8%. По итогам 2023 года он сократился на 3%.
"Медь является важным элементом экономической деятельности и современного технологического общества. Кроме того, развитие инфраструктуры в крупных странах и глобальная тенденция к более чистой энергетике и электромобилям продолжат поддерживать спрос на медь в долгосрочной перспективе", - говорится в отчете.
Делая прогнозы, ICSG понимает, что ситуация на мировом рынке может меняться под влиянием многочисленных факторов, отмечается в сообщении.
Фактические показатели и прогноз (тыс. тонн):
|Регион:
|Производство:
|Потребление:
|2023 г.
|2024 г.
|2025 г.
|2023 г.
|2024 г.
|2025 г.
|Африка
|2426
|2525
|2812
|184
|187
|162
|Северная Америка
|1599
|1669
|1705
|2128
|2185
|2221
|Латинская Америка
|2514
|2654
|2788
|381
|394
|405
|10 стран АСЕАН
|454
|671
|1190
|1151
|1237
|1366
|Азия без АСЕАН и СНГ
|14907
|15758
|16654
|18746
|19166
|19617
|Азия-СНГ
|500
|515
|515
|106
|107
|107
|Евросоюз
|2467
|2450
|2538
|2985
|2960
|3016
|остальная Европа
|1234
|1306
|1401
|866
|882
|898
|Океания
|445
|465
|455
|-
|-
|-
|Всего
|26547
|28012
|30057
|26549
|27118
|27793
|С поправками *
|26547
|27280
|27887
|26549
|27118
|27793
|Изм. за год
|4,9 %
|2,8 %
|2,2 %
|2,8 %
|2,1 %
|2,5 %
|Профицит/дефицит
|-
|-
|-
|-3
|162
|94
* - поправки на качество руды и перебои в работе
International Copper Study Group, созданная в 1992 году, является межправительственной организацией, которая служит для проведения международных дискуссий и сотрудничества по вопросам, связанным с медью. ICSG – это единственный многосторонний институт, занимающийся вопросами производства, потребления и торговли медью. В группу в качестве членов и наблюдателей входят 24 государства, включая Россию, а также Европейский союз.