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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Белоруссия и Россия выработают алгоритм сближения цен на газ с 2026 года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия договорились выработать алгоритм сближения цен на газ с 2026 года, сообщил "БелТА" посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой по итогам переговоров президентов двух стран в Минске.

"Условия на период после 2026 года обсуждаются сторонами сейчас. После 2026 года, уже об этом идет на сегодняшний день разговор, - каковы будут принципы ценообразования на природный газ и на российскую нефть. Появился ряд новых, дополнительных моментов, которые требуют отработки на уровне экспертов, - сказал Крутой. - Глобально президентами поставлена задача в соответствии с планами, которые еще в январе были подписаны, чтобы мы на уровне правительства эти вопросы дожали".

Посол добавил, что "на период до 2026 года все вопросы в газовой сфере решены, в том числе по одному из наиболее чувствительных - ценообразованию" в рамках ранее подписанных планов мероприятий по реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

"С 2026 года в рамках подписанных основных направлений от достигнутого уровня мы должны выработать окончательно алгоритм сближения в российских рублях цены на природный газ (сближения цен на газ для Белоруссии с внутрироссийскими ценами - ИФ)", - уточнил посол.

Белоруссия Дмитрий Крутой Союзное государство
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