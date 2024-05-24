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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лидеры России и Белоруссии договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"От энергетики зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. И я думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы", - сообщил Лукашенко.

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Путин также отметил, что есть определенные договорённости, и выразил уверенность, что они будут исполнены: "Энергетика является, действительно, одним из важнейших направлений. Мы сейчас тоже об этом подробно говорили в узком составе. Есть определенные договоренности. Не сомневаюсь, что все они будут исполнены. Коллеги имеют определенные поручения доработать вопросы, которые являлись до сих пор недоработанными. Но это на самом деле детали, ничего существенного там нет. Ритмичная работа соответствующих предприятий в области ТЭКа, безусловно, будет обеспечена".

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия РФ газ нефть
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