СД "Группы Астра" рекомендовал дивиденды за I кв. в 7,89 руб./акция

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Астра" рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере 7,89 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

В соответствии с рекомендацией, общий объем дивидендных выплат может составить около 1,7 млрд рублей.

При этом в пресс-службе группы "Интерфаксу" пояснили, что совет директоров рекомендовал отдельно дивиденды за 2023 год не выплачивать и предложил их включить в дивидендные выплаты за I квартал. В свою очередь, в материалах компании указано, что решение связано с "с отсутствием прибыли по результатам 2023 года".

"Технически дочерние сообщества ПАО "Группа Астра" выплатили дивиденды на головную компанию по итогам своей работы за 2023 год в I квартале 2024 года. Таким образом, у ПАО "Группа Астра" по РСБУ появилась прибыль для распределения уже по итогам I квартала 2024 года. Именно поэтому решение по дивидендам принято по итогам I квартала 2024 года с базой расчета скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год, согласно дивидендной политике", - сообщили в пресс-службе.

Акционеры рассмотрят вопрос о выплатах на годовом собрании 28 июня (пройдет в заочной форме).

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 9 июля.

Дивполитика "Группы Астра" предполагает, что компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Скорр. чистая прибыль (без учета налога на сверхприбыль и расходов на IPO, а также скорректированная на сумму капитализированных расходов и амортизацию капитализированных расходов) компании по итогам 2023 года составила 3,3 млрд рублей (рост на 26%).

В повестку годового собрания, в том числе, включены вопросы об избрании совета директоров, утверждении аудиторов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 5 июня.

ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже в октябре 2023 года, в апреле текущего года компания провела SPO. По итогам обоих сделок free float составил 15%.

"Группа Астра" является разработчиком программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. Ее экосистема объединяет 21 продукт, комплексно закрывающие потребности заказчиков в стеке инфраструктурного ПО: операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации

"Брест", ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др. По оценкам Strategy Partners, ОС Astra Linux занимает более 76% рынка российских операционных систем.