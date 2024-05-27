МТС продлила срок действия оферты для нерезидентов на выкуп до 4,2% своих акций

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Дочка" ПАО "МТС" - ООО "Стрим Диджитал" будет принимать заявки на выкуп до 4,2% находящихся в обращении акций материнской компании до 18 июня, говорится в ее пресс-релизе.

Изначально срок подачи заявок должен был проводиться до 28 мая.

Продление срока сбора заявок связано с большим количеством "запросов от акционеров-нерезидентов и с целью дать инвесторам дополнительное время для подачи документов".

МТС объявила о запуске тендерного предложения 27 апреля. По его условиям, ООО "Стрим Диджитал" готово выкупить до 83 932 026 акций ПАО "МТС" по 95 рублей за штуку.

Оферта касается, в частности, акционеров-нерезидентов, чьи бумаги хранятся на счетах депо типа "С".

Сообщалось, что тендерное предложение распространяется, в том числе на JPMorgan Chase как банк-депозитарий программы депозитарных расписок на акции компании.

Теперь МТС рассчитывает объявить результаты сбора заявок до 24 июня, провести расчеты по заявкам - в период со 2 по 9 июля.

АДР МТС обращались на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2000 года, соотношение составляло 1 АДР к 2 обыкновенным акциям. На фоне событий на Украине торги бумагами МТС на американской площадке были приостановлены с 28 февраля 2022 года. После этого компания приняла решение о сворачивании программы АДР: расписки прекратили обращаться за рубежом с 13 июля 2022 года, конвертация АДР в обыкновенные акции МТС завершилась 13 января 2023 года.

МТС на 42,09% принадлежит ПАО АФК "Система". Free float - 49,97%. Соотношение миноритариев резидентов и нерезидентов не раскрывается.