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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопровода "Средняя Азия - Центр"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении работ по увеличению пропускной способности трубопровода "Средняя Азия-Центр", что позволит нарастить поставки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров.

"Ведутся сейчас работы по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Средняя Азия - Центр", что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров", - сказал Путин по итогам российско-узбекских переговоров на высшем уровне.

Владимир Путин Узбекистан газ Средняя Азия - Центр
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