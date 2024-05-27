Путин пообещал обеспечить мигрантам из Узбекистана достойные условия труда

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские власти сделают все для обеспечения достойных условий труда и социальной защиты трудовых мигрантов из Узбекистана, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну: российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействовать с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье", - сказал Путин по итогам российско-узбекских переговоров.

Он отметил, что в России живут и работают более 1 млн граждан Узбекистана.

"Шавкат Миромонович (Мирзиеев) уделяет всегда этому повышенное внимание, сейчас тоже об этом говорим. Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера", - сказал Путин.

И конечно, отметил он, "их денежные переводы на Родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны".