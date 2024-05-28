Доходность госбондов США умеренно снижается в ожидании данных по инфляции

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США умеренно опускается во вторник в ожидании новых сигналов об американской инфляции.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 1,2 базисного пункта (б.п.), составив 4,458%. Показатель для 2-летних бумаг опустился на 1,7 б.п., до 4,94%, 30-летних облигаций - на 1 б.п., до 4,565%.

Апрельское значение индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке инфляционных рисков, будет обнародовано в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что рост индикатора остался на мартовском уровне в 2,7% в годовом исчислении и 0,3% в помесячном.

На прошлой неделе сразу несколько членов руководства Федрезерва заявили, что намерены дождаться более убедительных сигналов замедления инфляции прежде, чем принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.

Рынок теперь оценивает вероятность снижения ставки в сентябре в 49,4% по сравнению с 65,7% неделей ранее, пишет MarketWatch. В начале года ожидалось, что Федрезерв понизит ставку шесть раз в 2024 году, сейчас оптимисты надеются на два снижения.