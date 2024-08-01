Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже 4% впервые за полгода

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США опускается в четверг на ожиданиях снижения ставок Федеральной резервной системой в сентябре.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 5,1 базисного пункта (б.п.), составив 3,984%. Показатель опустился ниже 4% впервые со 2 февраля.

Доходность 30-летних бумаг снизилась на 2,8 б.п., до 4,278%, 2-летних - на 7,3 б.п., до 4,193%.

Федрезерв накануне сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ставка может быть снижена уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных.