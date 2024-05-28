Апелляция согласилась с 26 млрд руб. долга "Связного" перед иностранной компанией

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник подтвердил обоснованность включения в реестр кредиторов признанного банкротом ООО "Сеть Связной" 25,9 млрд рублей долга перед компанией Belgravia investments ltd (Британские Виргинские острова).

Как следует из картотеки суда, суд оставил без удовлетворения жалобы Совкомбанка, Альфа-банка, конкурсного управляющего должника и еще ряда кредиторов на определение Арбитражного суда Москвы, который 2 апреля включил этот долг в реестр кредиторов "Связного".

В оспариваемом документе говорится, что суд 1 ноября 2023 года объединил в одно производство несколько требований иностранной компании к ритейлеру, а 2 апреля 2024 года включил в реестр должника 25,9 млрд рублей.

Требования возникли на основании договоров цессии от 31 октября 2022 года, вытекающих из договоров займа, поручительства и дилерского соглашения, заключенных в 2018-2019 годах.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 27 июня 2023 года по заявлению самого ритейлера ввел процедуру наблюдения в отношении компании.

12 декабря суд признал ритейлера несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство. Суд утвердил конкурсным управляющим компании Филиппа Ангилевски. Его отчет о проделанной работе назначен на 4 июня 2024 года.

На заседании в декабре отмечалось, что восстановление платежеспособности компании невозможно, денежных средств "Связного" достаточно для финансирования процедуры банкротства.

Заявления о банкротстве "Связного" ранее подали также Альфа-банк, ООО "Лорус Автотранс" и ряд ИП.

До этого различные компании и банки обращались в суды с требованиями о взыскании со "Связного" задолженностей. Так, в марте 2023 года Альфа-банк подал два иска к "Связному" на общую сумму 8,2 млрд рублей, а ООО "ТФН" (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров и т.д.) - на сумму 308,6 млн рублей. В январе 2023 года суд решил взыскать со "Связного" в пользу дистрибьютора "Мерлион" (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей.

В декабре 2022 года суд удовлетворил иск "Вымпелкома" о взыскании со "Связного" 839 млн рублей авансового платежа. Арбитражный суд Москвы 21 ноября 2023 года признал обоснованным требование "Вымпелкома" к ООО "Сеть Связной" и включил 791,2 млн рублей в реестр кредиторов должника.

В середине марта 2023 года в "Связном" сменилось руководство: президентом компании вместо Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, пришел бывший член совета директоров АО "Связной банк" Андрей Тарабурин. Исполнительным директором сети назначена Дагмара Иванова, которая прежде работала в "Связном", писала газета "Коммерсантъ". В новой роли среди приоритетных задач Андрея Тарабурина "будет стабилизация бизнеса компании", говорилось в письме сотрудникам "Связного", на которое ссылалась газета.

"Связной" – ритейлер цифровой техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ.

Выручка ООО "Сеть Связной" в 2022 году по РСБУ составила 56,8 млрд рублей, сократившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом (105,5 млрд рублей). Чистый убыток оказался в размере 48,5 млрд рублей против 15,3 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2021 году.