Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Укреплению рубля в мае способствовал рост экспортной выручки и задержка расчетов за импорт

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Укреплению курса рубля в мае способствовало несколько факторов, говорится в комментарии Банка России.

"Во-первых, это приход существенных объемов экспортной выручки за март, которая с лагом в 2-3 месяца отражается на физической поставке валюты. Во-вторых, некоторое влияние может оказывать воздействие на импорт вторичных санкций и задержек расчетов по внешнеторговой деятельности", - отмечает ЦБ.

Волатильность рубля в мае обновила локальный минимум с III квартала 2021 года, подчеркивает регулятор.

Реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных внешнеторговых партнеров, в мае, по предварительным данным, укрепился на 3,0% относительно апреля, находясь ниже своего медианного значения последних лет (-4% к медиане с января 2015 года по апрель 2024 года). В апреле этот показатель на 0,1% (-11% год к году).

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

ЦБ РФ отметил активизацию потребления населения в мае

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Доля акций Microsoft, Nvidia и Apple в S&P 500 впервые превысила 20%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель выросло на 18,8%, до $50,5 млрд

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Денежно-кредитные условия в России в III квартале будут максимально жесткими

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Общее состояние долларовых миллионеров мира выросло до $86,79 трлн

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

Директор департамента Банка России заявил о пике перегрева экономики страны

Brent подорожала до $79,87 за баррель

Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });