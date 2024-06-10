Укреплению рубля в мае способствовал рост экспортной выручки и задержка расчетов за импорт

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Укреплению курса рубля в мае способствовало несколько факторов, говорится в комментарии Банка России.

"Во-первых, это приход существенных объемов экспортной выручки за март, которая с лагом в 2-3 месяца отражается на физической поставке валюты. Во-вторых, некоторое влияние может оказывать воздействие на импорт вторичных санкций и задержек расчетов по внешнеторговой деятельности", - отмечает ЦБ.

Волатильность рубля в мае обновила локальный минимум с III квартала 2021 года, подчеркивает регулятор.

Реальный эффективный курс рубля, рассчитанный по отношению к валютам основных внешнеторговых партнеров, в мае, по предварительным данным, укрепился на 3,0% относительно апреля, находясь ниже своего медианного значения последних лет (-4% к медиане с января 2015 года по апрель 2024 года). В апреле этот показатель на 0,1% (-11% год к году).