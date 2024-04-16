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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Сбербанк не видит проблем с расчетами в рупиях

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк не видит сложностей в проведении расчетов в валютной паре "российский рубль - индийская рупия", заявил на Национальном нефтегазовом форуме исполнительный директор центра развития индийского филиала Сбербанка Алексей Долгушин.

"Рубль-рупия и рупия-рубль" - никаких проблем сейчас с такими платежами нет", - сказал он и добавил, что сложностей нет как в импортных расчетах, так и в экспортных.

По его словам, платежи в этой валютной паре проходят в течение одного дня. Сбербанк не использует корсчета банков Индии, работает в этой стране через филиалы.

Помимо расчетов, Сбербанк активно предоставляет финансирование в рупиях организациям в Индии под поручительство российских компаний, а также развивает депозиты в индийской валюте.

"Мы финансируем организации в Индии под регресс на российский периметр, юрлица, которые зарегистрированы в Индии", - сказал Долгушин позднее журналистам.

Сбербанк Индия Алексей Долгушин
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