Минсельхоз заявил, что урожай черешни сохранится на уровне прошлого года

Между тем, как сообщает ряд СМИ, цены на черешню уже выросли в 3-5 раз

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сбор черешни в РФ, несмотря на повреждение плантаций заморозками в некоторых регионах, составит более 20 тыс. тонн, что практически соответствует показателю прошлого года, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, плантации черешни были повреждены в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Ростовской области. Однако доля этих регионов в общем урожае незначительная.

Согласно сообщению, в РФ основные плантации черешни сосредоточены в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На их долю приходится более 98% от общего объема ее производства в организованном секторе.

"По информации органов управления АПК субъектов – лидеров по производству черешни (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Кабардино-Балкария, Чеченская республика, Запорожская область), погодные условия текущего года практически не повлияли на формирование урожая черешни. Снижение прогнозных объемов производства в этих субъектах не прогнозируется", - говорится в сообщении.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сообщили, что план по валовому производству плодово-ягодной продукции в крупных и фермерских хозяйствах в объеме не менее 440 тыс. тонн будет выполнен. Майские заморозки незначительно повредили косточковые и семечковые культуры неинтенсивного типа в основном в богарных садах. Виноградные плантации не пострадали. В садах края ведутся плановые уходные работы

Между тем, как сообщает ряд СМИ, цены на черешню в настоящее время в 3-5 раз выше прошлогодних.