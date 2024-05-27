Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ из-за аномальных майских заморозков планирует ввести федеральный режим ЧС.

"Мы же будем сейчас, планируем, (режим - ИФ) ЧС вводить. Введем федеральный. А компенсировать (ущерб от заморозков - ИФ) попросим у правительства как раз плодовые культуры", - сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам в Ташкенте.

По ее словам, заморозки сильно повлияли на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах. "Но будем завозить яблоки, смотреть, где можно завезти, откуда, если юг не даст больше, - сказала она. - Но юг может дать больше, будем смотреть".

Комментируя ситуацию с ценами на клубнику, Лут заявила, что на этих ягодниках заморозки сильно не отразились. "Есть некий перекос (в ценах - ИФ) все равно, в июне скорректируется", - считает она.

Как сообщалось, региональные режимы ЧС из-за заморозков в настоящее время действуют в 10 субъектах РФ. По оценке Минсельхоза, пересев погибших и поврежденных сельхозкультур требуется на 900 тыс. га.