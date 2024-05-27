Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков

Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ из-за аномальных майских заморозков планирует ввести федеральный режим ЧС.

"Мы же будем сейчас, планируем, (режим - ИФ) ЧС вводить. Введем федеральный. А компенсировать (ущерб от заморозков - ИФ) попросим у правительства как раз плодовые культуры", - сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам в Ташкенте.

По ее словам, заморозки сильно повлияли на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах. "Но будем завозить яблоки, смотреть, где можно завезти, откуда, если юг не даст больше, - сказала она. - Но юг может дать больше, будем смотреть".

Комментируя ситуацию с ценами на клубнику, Лут заявила, что на этих ягодниках заморозки сильно не отразились. "Есть некий перекос (в ценах - ИФ) все равно, в июне скорректируется", - считает она.

Как сообщалось, региональные режимы ЧС из-за заморозков в настоящее время действуют в 10 субъектах РФ. По оценке Минсельхоза, пересев погибших и поврежденных сельхозкультур требуется на 900 тыс. га.

Минсельхоз РФ Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин пообещал обеспечить мигрантам из Узбекистана достойные условия труда

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Песков заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с РФ

Минсельхоз РФ пока не планирует пересмотр прогноза по экспорту и урожаю зерна

Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Лавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористам

Беглов намерен пойти на выборы губернатора Петербурга от "Единой России"

Кабмин одобрил проект закона о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

Кабмин одобрил проект закона о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение

Военные РФ взяли под контроль Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР

За данные о наркотиках в книгах не будут наказывать при отсутствии сведений о способах разработки

Военный суд отказался отпустить из СИЗО экс-командующего 58-й армией Попова

Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на самокатах одобрен комитетом Госдумы

Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на самокатах одобрен комитетом Госдумы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });