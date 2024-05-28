ВТБ повысит ставки по своим ипотечным программам из-за роста стоимости ОФЗ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ВТБ с 29 мая повышает ставки по собственным ипотечным программам на 1 процентный пункт (п.п.) из-за роста стоимости ОФЗ, говорится в сообщении госбанка.

"В связи с выросшей за месяц стоимостью ОФЗ более чем на 1 п.п. ВТБ пересматривает условия по собственным ипотечным программам. С 29 мая банк увеличит базовую ставку на 1 п.п.", - заявили в ВТБ.

Средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынке будут доступны от 17,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере кредита (для будущих зарплатных клиентов - от 17,4%). Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения - 19,1%.

Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно.

"На фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время мы ожидаем усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматриваем возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц", - сообщил ВТБ.